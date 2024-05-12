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російських призовників з бєлгородської області масово залучають до бойових дій - АТЕШ

російських призовників з бєлгородської області масово залучають до бойових дій - АТЕШ

Київ • УНН

 • 70155 перегляди

рф масово залучає призовників з бєлгородської області до бойових дій та допоміжних ролей, таких як ремонт техніки, через значні втрати серед особового складу.

рф масово залучає солдатів термінової служби з бєлгородської області до бойових дій. Про це повідомляє АТЕШ, передає УНН.

Деталі

За останніми даними, зс рф масово залучають солдатів термінової служби з бєлгородської області до бойових дій.

Метою даного залучення є створення враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

За інформацією, військовики термінової служби надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Крім участі у наступальних операціях, так звані "терміновики" також активно використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій. Це пояснюється їхнім боязким ставленням до прямої участі в боях, що призводить до їх залучення у більш безпечні та технічні ролі на передовій.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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