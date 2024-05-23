Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

В результате удара рф по типографии в Харькове количество пострадавших возросло до 21, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Количество раненых в результате вражеских ракетных ударов по типографии в Основянском районе возросло до 21. Погибли семь человек", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.