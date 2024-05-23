Російський удар по друкарні у Харкові: кількість постраждалих зросла до 21

У результаті удару рф по друкарні у Харкові кількість постраждалих зросла до 21, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Кількість поранених внаслідок ворожих ракетних ударів по друкарні в Основʼянському районі зросла до 21. Загинули сім людей", - повдіомили у прокуратурі.

Нагадаємо

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.