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Вражеская атака в Одесской области унесла жизнь человека, 8 раненых

Киев • УНН

 • 3642 просмотра

Враг атаковал Одесский район беспилотниками, в результате чего один человек погиб, а восемь пострадали. На предприятии загорелись автомобили, пожары ликвидированы спасателями.

Вражеская атака в Одесской области унесла жизнь человека, 8 раненых

россия снова атаковала Одесский район, известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.

Один человек погиб, ещё восемь получили травмы: враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили

- написал Кипер.

Он указал, что "по предварительным данным, один человек погиб. Ещё восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы".

Возникшие пожары, по его словам, оперативно ликвидированы спасателями.

В областном управлении ГСЧС показали последствия атаки рф.

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Юлия Шрамко

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