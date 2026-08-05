Вражеская атака в Одесской области унесла жизнь человека, 8 раненых
Киев • УНН
Враг атаковал Одесский район беспилотниками, в результате чего один человек погиб, а восемь пострадали. На предприятии загорелись автомобили, пожары ликвидированы спасателями.
россия снова атаковала Одесский район, известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.
Один человек погиб, ещё восемь получили травмы: враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили
Он указал, что "по предварительным данным, один человек погиб. Ещё восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы".
Возникшие пожары, по его словам, оперативно ликвидированы спасателями.
В областном управлении ГСЧС показали последствия атаки рф.
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