Вражеская атака в Одесской области унесла жизнь человека, 8 раненых

россия снова атаковала Одесский район, известно об одном погибшем и 8 раненых, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.

Один человек погиб, ещё восемь получили травмы: враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили - написал Кипер.

Он указал, что "по предварительным данным, один человек погиб. Ещё восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы".

Возникшие пожары, по его словам, оперативно ликвидированы спасателями.

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