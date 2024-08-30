Российский удар по многоэтажке в Харькове: 5 человек погибли, более 4 десятков раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по 12-этажному дому в Харькове пострадали 42 человека. По данным прокуратуры, по состоянию на 18:20 известно о 5 погибших и 42 раненых, 20 из которых в тяжелом состоянии.
В результате российского удара по двенадцатиэтажному жилому дому в Харькове пострадало уже 42 человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
UPD: по состоянию на 18:20 известно о пяти погибших и 42 раненых
Напомним,
Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.
Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.