Российский удар по многоэтажке в Харькове: 5 человек погибли, более 4 десятков раненых

В результате российского удара по двенадцатиэтажному жилому дому в Харькове пострадало уже 42 человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

UPD: по состоянию на 18:20 известно о пяти погибших и 42 раненых - говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним,

Днем, 30 августа, нанесли удар по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате инцидента есть десятки раненых, еще несколько человек погибли.

Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.