Російський удар по багатоповерхівці в Харкові: 5 людей загинуло, понад 4 десятки поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Харкові постраждало 42 людини. За даними прокуратури, станом на 18:20 відомо про 5 загиблих та 42 поранених, 20 з яких у тяжкому стані.
Внаслідок російського удару по дванадцятиповерховому житловому будинку у Харкові постраждало вже 42 людини. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
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UPD: станом на 18:20 відомо про пʼятьох загиблих та 42 поранених
Нагадаємо
Вдень, 30 серпня, завдали удар по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок інциденту є десятки поранених, ще декілька людей загинули.
Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай у тяжкому стані.