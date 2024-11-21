российский самолет сбросил авиабомбу на собственную школу в белгороде
Киев • УНН
В белгородской области рф самолет случайно сбросил 250-кг авиабомбу на школу, пробив крышу учебного заведения. Жертв и пострадавших не было, поскольку здание было пустым.
российский самолет сбросил 250-килограммовую авиабомбу на школу в белгородской области. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел, когда авиабомба УМПБ "нештатно сошла" с самолета и пробила крышу школы, попав в один из классов на третьем этаже. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было, поскольку в это время здание было пустым, поэтому эвакуация не проводилась.
Известно, что в результате падения бомбы не было зафиксировано разрушений или пострадавших среди гражданских. Информацию о происшествии подтвердили также местные жители.
За 2024 год таких случаев насчитывается уже не менее 150.
В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA7 мая 2024, 15:09 • 20321 просмотр