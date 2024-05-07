В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA
Киев • УНН
В краснодарском крае россии произошел "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета, в результате чего произошел взрыв, но предварительно о пострадавших не сообщается.
В краснодарском крае, рф, произошел "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.
"После падения бомба взорвалась. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавим
Накануне ASTRA сообщала, что российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на белгородскую область. 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин.
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