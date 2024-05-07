В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA

В краснодарском крае, рф, произошел "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

"После падения бомба взорвалась. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Накануне ASTRA сообщала, что российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на белгородскую область. 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин.

В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

Позже источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба. Авиабомбу ФАБ-250, по данным ASTRA, обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для дальнейшего уничтожения.

Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область

Ранее ASTRA провела свой подсчет российских авиабомб, упавших на белгородскую область и другие регионы. Так, только в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20.