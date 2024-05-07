У рф літак скинув бомбу на село - ASTRA
Київ • УНН
У краснодарському краї росії стався "нештатний сход" боєприпасу з російського літака, в результаті чого стався вибух, але попередньо про постраждалих не повідомляється.
У краснодарському краю, рф, стався "нештатний сход" боєприпасу з російського літака. Про це пише ASTRA, передає УНН.
"Після падіння бомба вибухнула. Попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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Напередодні ASTRA повідомляла, що російські літаки упустили дві бомби за 2 дні на білгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходу ФАБ-500 на бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав його причин.
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