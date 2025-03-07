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Россиянин получил пожизненное за убийство двух украинских военнослужащих в Германии

Киев • УНН

 • 23460 просмотра

В Баварии осудили 58-летнего россиянина за убийство двух раненых украинских военнослужащих после совместного употребления алкоголя. Суд не признал политический мотив, но из-за особой тяжести преступления досрочное освобождение невозможно.

Россиянин получил пожизненное за убийство двух украинских военнослужащих в Германии

В Баварии, Германия, 58-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство двух украинских военнослужащих, которые лечились от ранений. Суд постановил, что он виновен в особо тяжком преступлении, а это означает, что его досрочное освобождение практически невозможно. Об этом сообщает NTV, пишет УНН.

В начале судебного процесса по делу об убийстве в феврале обвиняемый признался в убийстве 36-летнего и 23-летнего мужчин в конце апреля 2024 года. Трое мужчин были хорошо знакомы и часто встречались для совместного употребления алкоголя - в том числе и в день убийства, когда они встретились в центре Мурнау.

По данным суда, между ними возникла ссора, и один из украинцев оскорбил россиянина. После этого он зашел к нему в квартиру, взял нож и нанес старшему несколько ударов в шею сзади. Затем обвиняемый нанес пять ударов ножом другому парню.

В обвинительном заключении прокуратура предполагала, что россиянин действовал из-за преувеличенного национализма и ненависти к украинцам. Однако суд не признал доказанным политический мотив. Несмотря на разные взгляды на войну в Украине, трое мужчин понимали друг друга еще до ссоры, отмечает издание.

Напоминаем

В январе в Германии начался судебный процесс над супругами, которых обвиняют в убийстве двух украинок, чтобы украсть ребенка. Мужчина и женщина признались в содеянном и "выразили раскаяние".

По данным следствия, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж, которые якобы убили 27-летнюю украинку, стремились выдать похищенного ребенка за своего, так как давно мечтали иметь дочь. Они якобы заранее планировали преступление и искали контакты с украинскими беженцами в Telegram-группах, чтобы получить доступ к потенциальным жертвам.

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