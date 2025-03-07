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Росіянин отримав довічне за вбивство двох українських військових у Німеччині

Київ • УНН

 • 23460 перегляди

У Баварії засудили 58-річного росіянина за вбивство двох поранених українських військових після спільного вживання алкоголю. Суд не визнав політичний мотив, але через особливу тяжкість злочину дострокове звільнення неможливе.

Росіянин отримав довічне за вбивство двох українських військових у Німеччині

У Баварії, Німеччина, 58-річного росіянина засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових, які лікувалися від поранень. Суд постановив, що він винен в особливо тяжкому злочині, а це означає, що його дострокове звільнення практично неможливе. Про це повідомляє NTV, пише УНН.

На початку судового процесу у справі про вбивство в лютому обвинувачений зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного чоловіків наприкінці квітня 2024 року. Троє чоловіків були добре знайомі і часто зустрічалися для спільного вживання алкоголю - в тому числі і в день вбивства, коли вони зустрілися в центрі Мурнау.

За даними суду, між ними виникла суперечка, і один з українців образив росіянина. Після цього він зайшов до його квартири, взяв ніж і завдав старшому кілька ударів у шию ззаду. Потім обвинувачений завдав п'ять ударів ножем іншому хлопцеві.

У обвинувальному висновку прокуратура припускала, що росіянин діяв через перебільшений націоналізм і ненависть до українців. Однак суд не визнав доведеним політичний мотив. Незважаючи на різне ставлення до війни в Україні, троє чоловіків розуміли один одного ще до суперечки, зазначає видання.

Нагадаємо

У січні у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачуюють у вбивстві двох українок, щоб вкрасти дитину. Чоловік та жінка зізнались у скоєному та "висловили каяття".

За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, які нібито вбили 27-річну українку, прагнули видати викрадену дитину за свою, оскільки давно мріяли мати доньку. Вони нібито заздалегідь планували злочин і шукали контакти з українськими біженцями в Telegram-групах, щоб отримати доступ до потенційних жертв.

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