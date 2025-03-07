Росіянин отримав довічне за вбивство двох українських військових у Німеччині

У Баварії, Німеччина, 58-річного росіянина засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових, які лікувалися від поранень. Суд постановив, що він винен в особливо тяжкому злочині, а це означає, що його дострокове звільнення практично неможливе. Про це повідомляє NTV, пише УНН.

На початку судового процесу у справі про вбивство в лютому обвинувачений зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного чоловіків наприкінці квітня 2024 року. Троє чоловіків були добре знайомі і часто зустрічалися для спільного вживання алкоголю - в тому числі і в день вбивства, коли вони зустрілися в центрі Мурнау.

За даними суду, між ними виникла суперечка, і один з українців образив росіянина. Після цього він зайшов до його квартири, взяв ніж і завдав старшому кілька ударів у шию ззаду. Потім обвинувачений завдав п'ять ударів ножем іншому хлопцеві.

У обвинувальному висновку прокуратура припускала, що росіянин діяв через перебільшений націоналізм і ненависть до українців. Однак суд не визнав доведеним політичний мотив. Незважаючи на різне ставлення до війни в Україні, троє чоловіків розуміли один одного ще до суперечки, зазначає видання.

Нагадаємо

У січні у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям, яке звинувачуюють у вбивстві двох українок, щоб вкрасти дитину. Чоловік та жінка зізнались у скоєному та "висловили каяття".

За даними слідства, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, які нібито вбили 27-річну українку, прагнули видати викрадену дитину за свою, оскільки давно мріяли мати доньку. Вони нібито заздалегідь планували злочин і шукали контакти з українськими біженцями в Telegram-групах, щоб отримати доступ до потенційних жертв.