Журналисты показали, в каком состоянии вернулись домой освобожденные из российского плена украинские военные. Военные значительно потеряли в весе, а у одного из них также видны раны на ногах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Ведущие проекта "Станция Краматорск" Влада и Константин Либеровы показали, в каком состоянии вернулись домой освобожденные из российского плена 25 июня украинские военные.

На фото видно, как украинские военные значительно потеряли в весе, а у одного из них также видны раны на ногах.

"российский плен убивает", - подписали фотографии ЦПД.

Напомним

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.