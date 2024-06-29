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"російський полон вбиває": журналісти показали фото звільнених українських бійців

Київ • УНН

 • 74629 перегляди

Журналісти показали, в якому стані повернулися додому звільнені з російського полону українські військові.

"російський полон вбиває": журналісти показали фото звільнених українських бійців

Журналісти показали, в якому стані повернулися додому звільнені з російського полону українські військові. Військові значно втратили у вазі, а в одного з них також видно рани на ногах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Ведучі проекту "Станція Краматорськ" Влада і Костянтин Ліберови показали, в якому стані повернулися додому звільнені з російського полону 25 червня українські військові.

На фото видно, як українські військові значно втратили у вазі, а в одного з них також видно рани на ногах.

"російський полон вбиває", - підписали світлини ЦПД.

Нагадаємо

В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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