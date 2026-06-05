Российский дрон атаковал две семьи на улице в Харьковской области, среди раненых дети
Киев • УНН
В селе Губаревка шесть человек, в том числе двое детей, ранены в результате атаки российского дрона. Пострадавших госпитализировали, ведется расследование.
В Харьковской области российские военные направили FPV-дрон на людей - когда две семьи с детьми шли по улице, среди пострадавших - два ребенка, сообщила в пятницу Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 4 июня российские военные нанесли удар FPV-дроном по селу Губаревка Богодуховского района.
В это время по улице шли две семьи с детьми. Вражеский дрон взорвался рядом с людьми. В результате атаки ранения получили шестеро мирных жителей: двое мужчин, две женщины, двухлетняя и 12-летняя девочки
Все пострадавшие госпитализированы.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"Российские военные продолжают использовать FPV-дроны для атак на гражданское население приграничных населенных пунктов Харьковской области. В этот раз мишенью стали люди, которые просто шли по улице вместе со своими детьми", - подчеркнули в прокуратуре.
Дополнение
По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов за сутки в области пострадали 8 человек, среди них – двое детей.