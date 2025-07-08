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Российский дрон утром атаковал центр Херсона, есть раненые

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Утром российский дрон атаковал гражданский автомобиль в центре Херсона. 51-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные и осколочные ранения.

Российский дрон утром атаковал центр Херсона, есть раненые

Центр Херсона утром подвергся российской атаке, враг попал дроном в гражданский автомобиль, ранив двух человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Около 08:30 россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в центральной части Херсона. Из-за вражеского удара 51-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения

- сообщил Прокудин.

Бригада "скорой", по его словам, доставила пострадавших в больницу. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

По данным ОВА, это не первый за сегодня вражеский удар по Херсону.

"В течение часа в Днепровском районе Херсона из-за российских дроновых атак пострадали три человека", - указали в ОВА в соцсетях. 

Как сообщается, ориентировочно в 04:20 под удар попали двое мужчин, 32 и 34 года, получили травмы. Также в больницу доставили женщину 1960 года рождения, на которую россияне сбросили взрывчатку около 05:10. Она получила тяжелые ранения.

По данным Херсонской областной прокуратуры, также есть погибший человек. "8 июля около 5:00 утра в Херсоне военные российской армии сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. В результате взрыва снаряда погиб 66-летний водитель, который находился внутри", - сообщили в прокуратуре.

В Херсонской ГВА тем временем сообщили, что в результате вражеских обстрелов Корабельного района города повреждена контактная сеть. Движение на одном из маршрутов троллейбуса временно из-за этого было приостановлено.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 35 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали предприятие, хозяйственную постройку и гараж.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон
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