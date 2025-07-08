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Російський дрон вранці атакував центр Херсона, є поранені

Київ • УНН

 • 295 перегляди

Вранці російський дрон атакував цивільний автомобіль у центрі Херсона. 51-річна жінка та 50-річний чоловік отримали вибухові та уламкові поранення.

Російський дрон вранці атакував центр Херсона, є поранені

Центр Херсона вранці зазнав російської атаки, ворог поцілив дроном у цивільний автомобіль, поранивши двох людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Близько 08:30 росіяни атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині Херсона. Через ворожий удар 51-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення

- повідомив Прокудін.

Бригада "швидкої", з його слів, доставила постраждалих до лікарні. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

За даними ОВА, це не перший за сьогодні ворожий удар по Херсону.

"Впродовж години у Дніпровському районі Херсона через російські дронові атаки постраждали троє людей", - вказали в ОВА у соцмережах. 

Як повідомляється, орієнтовно о 04:20 під удар потрапили двоє чоловіків, 32 та 34 роки, отримали травми. Також до лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення.

За даними Херсонської обласної прокуратури, також є загибла людина. "8 липня близько 5:00 ранку у Херсоні військові російської армії скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху снаряду загинув 66-річний водій, який перебував всередині", - повідомили у прокуратурі.

У Херсонській МВА тим часом повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району міста пошкоджено контактну мережу. Рух на одному з маршрутів тролейбусу тимчасово через це було призупинено.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 35 населених пункти, у тому числі Херсон. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили підприємство, господарчу споруду та гараж.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон
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