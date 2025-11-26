российский дрон убил женщину и 6-летнего ребенка в Херсоне
Киев • УНН
российский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Херсоне, в результате чего погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Водитель получил ранения и был госпитализирован.
В результате атаки БПЛА автомобиля в Херсоне смертельные травмы получили 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, пишет УНН.
Подробности
Херсонская окружная прокуратура открыла досудебное расследование после очередной атаки российских войск, в результате которой в городе погибли гражданские. Правоохранители квалифицируют инцидент как военное преступление по ч. 2 ст. 438 УК Украины.
По предварительным данным следствия, 26 ноября 2025 года около 19:40 российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне. В результате удара погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок, а водитель транспортного средства получил ранения и был госпитализирован.
