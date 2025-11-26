российский дрон убил женщину и 6-летнего ребенка в Херсоне

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 12664 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 15922 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 10790 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 11607 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 6578 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 5014 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 3738 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 8098 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 19861 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 22594 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.4м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 16169 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto26 ноября, 12:02 • 28010 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 17782 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 10664 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго16:49 • 6852 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 10712 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 15923 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 19861 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 17823 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 22594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Владислав Косиняк-Камыш
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Япония
Румыния
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 31809 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 66112 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 83119 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 83200 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89922 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing Starliner
Фильм
Социальная сеть
Эль-Паис

российский дрон убил женщину и 6-летнего ребенка в Херсоне

Киев • УНН

 • 188 просмотра

российский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Херсоне, в результате чего погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Водитель получил ранения и был госпитализирован.

российский дрон убил женщину и 6-летнего ребенка в Херсоне

В результате атаки БПЛА автомобиля в Херсоне смертельные травмы получили 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, пишет УНН.

Подробности

Херсонская окружная прокуратура открыла досудебное расследование после очередной атаки российских войск, в результате которой в городе погибли гражданские. Правоохранители квалифицируют инцидент как военное преступление по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Погибшие и раненые мирные жители, поврежденные гражданские объекты: полицейские документируют военные преступления россиян на Херсонщине23.11.25, 14:47 • 3856 просмотров

По предварительным данным следствия, 26 ноября 2025 года около 19:40 российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне. В результате удара погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок, а водитель транспортного средства получил ранения и был госпитализирован.

Российский дрон убил сотрудницу поселкового совета в Херсонской области24.11.25, 12:59 • 3690 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Херсон