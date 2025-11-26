російський дрон вбив жінку та 6-річну дитину в Херсоні
Київ • УНН
російський БПЛА атакував цивільну автівку в Херсоні, внаслідок чого загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина. Водій отримав поранення та був госпіталізований.
Внаслідок атаки БпЛА автівки у Херсоні смертельні травми отримала 34-річна жінка та 6-річна дитина. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, пише УНН.
Деталі
Херсонська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування після чергової атаки російських військ, унаслідок якої у місті загинули цивільні. Правоохоронці кваліфікують інцидент як воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 КК України.
За попередніми даними слідства, 26 листопада 2025 року близько 19:40 російський дрон атакував цивільну автівку в Херсоні. Унаслідок удару загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина, а водій транспортного засобу отримав поранення та був госпіталізований.
