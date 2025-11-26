російський дрон вбив жінку та 6-річну дитину в Херсоні

$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 15524 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 10621 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 11437 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 6328 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 4896 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3656 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 8056 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 19753 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 22496 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 16041 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 27864 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 17567 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 10436 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 6602 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 10493 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 15525 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 19753 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 17627 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 22496 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 31766 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66063 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83072 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83158 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 89880 перегляди
російський дрон вбив жінку та 6-річну дитину в Херсоні

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російський БПЛА атакував цивільну автівку в Херсоні, внаслідок чого загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина. Водій отримав поранення та був госпіталізований.

російський дрон вбив жінку та 6-річну дитину в Херсоні

Внаслідок атаки БпЛА автівки у Херсоні смертельні травми отримала 34-річна жінка та 6-річна дитина. Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, пише УНН.

Деталі

Херсонська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування після чергової атаки російських військ, унаслідок якої у місті загинули цивільні. Правоохоронці кваліфікують інцидент як воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 КК України.

Загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджені цивільні об’єкти: поліцейські документують воєнні злочини росіян на Херсонщині 23.11.25, 14:47 • 3856 переглядiв

За попередніми даними слідства, 26 листопада 2025 року близько 19:40 російський дрон атакував цивільну автівку в Херсоні. Унаслідок удару загинули 34-річна жінка та 6-річна дитина, а водій транспортного засобу отримав поранення та був госпіталізований.

Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині24.11.25, 12:59 • 3686 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Херсон