Российский дрон ночью ударил по Черниговской области: что повреждено

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 124199 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 131288 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 133133 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 172795 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 120630 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 106572 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 145469 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

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Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 64868 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

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Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102325 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский дрон ночью ударил по Черниговской области: что повреждено

Российский дрон ночью ударил по Черниговской области: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 12428 просмотра

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Российские беспилотники атаковали село в Корюковском районе Черниговской области. В результате удара повреждены частные дома и автомобиль, пострадавших нет.

Сегодня ночью российские войска в очередной раз атаковали Черниговскую область ударными дронами, повреждены частные дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью россияне попали беспилотником по частным домам в одном из сел Корюковского района. Повреждены дома людей и автомобиль. К счастью, без жертв", - сообщил Чаус.

россия выпустила 58 дронов по Украине: 25 сбито, 27 потеряно24.01.25, 09:20 • 13370 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovЧернигов

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