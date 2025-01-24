Российский дрон ночью ударил по Черниговской области: что повреждено
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали село в Корюковском районе Черниговской области. В результате удара повреждены частные дома и автомобиль, пострадавших нет.
Сегодня ночью российские войска в очередной раз атаковали Черниговскую область ударными дронами, повреждены частные дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью россияне попали беспилотником по частным домам в одном из сел Корюковского района. Повреждены дома людей и автомобиль. К счастью, без жертв", - сообщил Чаус.
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