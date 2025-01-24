россия выпустила 58 дронов по Украине: 25 сбито, 27 потеряно
Киев • УНН
Ночью РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы ПВО сбили 25 дронов, есть погибшие и пострадавшие в Киевской и Черниговской областях.
россия ночью атаковала Украину 58 беспилотниками, уничтожено 25 дронов в 7 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 января 2025 враг атаковал 58-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 25-ти ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
"К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие... Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине24.01.25, 07:59 • 20899 просмотров