росія випустила 58 дронів по Україні: 25 збито, 27 втрачено

росія вночі атакувала Україну 58 безпілотниками, знищено 25 дронів у 7 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 січня 2025 ворог атакував 58-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

"На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі… Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога", - ідеться у повідомленні.

Троє загиблих, пожежа в багатоповерхівці: наслідки атаки ворожих дронів на Київщині