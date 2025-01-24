Російський дрон уночі вдарив по Чернігівщині: що пошкоджено

Сьогодні вночі російські війська вкотре атакували Чернігівщину ударними дронами, пошкоджено приватні будинки та автомобіль, постраждалих немає, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні вночі росіяни поцілили безпілотником по приватним будинкам в одному із сіл Корюківського району. Пошкоджені домівки людей та автівка. На щастя, без жертв", - повідомив Чаус.

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