Российский дрон атаковал АЗС на юге Одесской области, загорелся газовоз

Российские войска с помощью дрона атаковали АЗС на юге Одесской области, горел газовоз, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Вражеский ударный БпЛА типа "Шахед" утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской - написал Кипер.

"Существовала угроза взрыва цистерны. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар", - указали в ГСЧС.

Со слов Кипера, "продолжаются мероприятия по устранению последствий". "К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.

россия нанесла удар по стоянке с бензовозами и газовозом на юге Одесской области, есть погибший и раненые