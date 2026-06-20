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Российский дрон атаковал АЗС на юге Одесской области, загорелся газовоз

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Вражеский дрон "Шахед" попал в автозаправочную станцию на юге Одесской области. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Российский дрон атаковал АЗС на юге Одесской области, загорелся газовоз

Российские войска с помощью дрона атаковали АЗС на юге Одесской области, горел газовоз, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Вражеский ударный БпЛА типа "Шахед" утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской

- написал Кипер.

"Существовала угроза взрыва цистерны. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар", - указали в ГСЧС.

Со слов Кипера, "продолжаются мероприятия по устранению последствий". "К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.

россия нанесла удар по стоянке с бензовозами и газовозом на юге Одесской области, есть погибший и раненые19.06.26, 16:22 • 2340 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине