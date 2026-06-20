Российский дрон атаковал АЗС на юге Одесской области, загорелся газовоз
Киев • УНН
Вражеский дрон "Шахед" попал в автозаправочную станцию на юге Одесской области. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Российские войска с помощью дрона атаковали АЗС на юге Одесской области, горел газовоз, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Вражеский ударный БпЛА типа "Шахед" утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесщины. В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской
"Существовала угроза взрыва цистерны. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар", - указали в ГСЧС.
Со слов Кипера, "продолжаются мероприятия по устранению последствий". "К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.
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