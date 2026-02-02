Российский дрон атаковал автомобиль в Запорожье: двое раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном автомобиль на окраине Запорожья, в результате чего ранения получили два человека. 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка получили медицинскую помощь и будут лечиться дома.
Российские войска ударили дроном по автомобилю на окраине Запорожья, ранения получили два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник в соцсетях, передает УНН.
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. россияне ударили беспилотником по легковому автомобилю, который двигался на окраине областного центра
Детали
По словам главы ОВА, в результате атаки ранены 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля. Сейчас пострадавшим оказана медицинская помощь. По словам Федорова, в дальнейшем они будут лечиться дома.
Дополнение
россия совершила дроновую атаку на тепловоз Укрзализныци на станции в Запорожье. Локомотивная бригада находилась в укрытии и не пострадала.