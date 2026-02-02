$42.810.04
1 лютого, 12:49 • 14770 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 31429 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 49351 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 32956 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 39703 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29398 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47846 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62818 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39676 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36788 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Російський дрон атакував автомобіль у Запоріжжі: двоє поранених

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Російські війська атакували дроном автомобіль на околиці Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. 72-річний водій та 70-річна пасажирка отримали медичну допомогу та лікуватимуться вдома.

Російський дрон атакував автомобіль у Запоріжжі: двоє поранених

Російські війська вдарили дроном по автомобілю на околиці Запоріжжя, поранення отримали двоє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок у соцмережах, передає УНН.

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни ударили безпілотником по легковому автомобілю, який рухався на околиці обласного центру

- повідомив Федоров.

Деталі

Зі слів голови ОВА, внаслідок атаки поранені 72-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля. Наразі постраждалим надано медичну допомогу. За словами Федорова, надалі вони лікуватимуться вдома.

Доповнення

росія здійснила дронову атаку на тепловоз Укрзалізниці на станції на Запоріжжі. Локомотивна бригада перебувала в укритті та не постраждала.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Українська залізниця
Запоріжжя