Російський дрон атакував автомобіль у Запоріжжі: двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська вдарили дроном по автомобілю на околиці Запоріжжя, поранення отримали двоє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Зі слів голови ОВА, внаслідок атаки поранені 72-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля. Наразі постраждалим надано медичну допомогу. За словами Федорова, надалі вони лікуватимуться вдома.
Доповнення
росія здійснила дронову атаку на тепловоз Укрзалізниці на станції на Запоріжжі. Локомотивна бригада перебувала в укритті та не постраждала.