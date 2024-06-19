Российский дипломат в Швейцарии пытался незаконно приобрести оружие и опасные вещества накануне Глобального саммита мира.
В Швейцарии за несколько недель до Глобального саммита мира задержали российского дипломата, который пытался приобрести огнестрельное оружие. Об этом пишет издание Tages-Anzeiger со ссылкой на заявление швейцарской Федеральной прокуратуры, передает УНН.
Детали
По информации спецслужб, сотрудник российского посольства в Берне пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах Швейцарии, в частности, посетил магазин, принадлежащий швейцарско-немецкому торговцу оружием, но ничего не купил.
Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что в рамках расследования правоохранители провели несколько обысков, однако о задержании не сообщается
Поскольку по международному праву дипломаты не могут быть привлечены к ответственности в стране пребывания, прокуратура выступила с обращением о снятии иммунитета с подозреваемого. По информации Tages-Anzeiger, российский дипломат уже покинул Швейцарию.
Дополнение
Российского шпиона в Швейцарии подозревают в нарушении законов о военных материалах и о запрете экспорта оружия. К тому же, еще один подозреваемый находится под следствием по подозрению в нарушении законодательства о контроле за товарами.
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