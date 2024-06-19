Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
Київ • УНН
Російський дипломат у Швейцарії намагався незаконно придбати зброю та небезпечні речовини напередодні Глобального саміту миру.
У Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури, передає УНН.
Деталі
За інформацією спецслужб, співробітник російського посольства у Берні намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії, зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.
Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що в межах розслідування правоохоронці провели кілька обшуків, однак про затримання не повідомляється
Оскільки за міжнародним правом дипломати не можуть бути притягнуті до відповідальності в країні перебування, прокуратура виступила зі зверненням щодо зняття імунітету з підозрюваного. За інформацією Tages-Anzeiger, російський дипломат уже покинув Швейцарію.
Доповнення
Російського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї. До того ж, ще один підозрюваний перебуває під слідством за підозрою в порушенні законодавства про контроль за товарами.
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