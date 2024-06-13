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Саміт миру, підтримка протиповітряного захисту України та допомога у відновленні: Зеленський зустрівся із Мелоні

Київ • УНН

 • 36554 перегляди

Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні, обговоривши підтримку Італією протиповітряної оборони України, Саміт миру та спільні проєкти з відновлення Одеської області.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою уряду Італії Джорджею Мелоні. Говорили про підтримку Італією протиповітряного захисту України, Саміт миру та спільні проекти для відновлення Одещини, передає УНН

Провів продуктивну зустріч із Джорджею Мелоні. Дякую особисто Джорджі та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України та українців. Дякую за всі зусилля, які спрямовані на захист життя. Обговорили наступні кроки нашої співпраці, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України 

- повідомив Зеленський у Telegram.

Також лідери обговорили перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати.

"Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", - наголосив Зеленський.

Крім того, обговорили наші спільні з Італією проекти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси й Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", - резюмував Президент України.

Зеленський зустрівся з лідерами G7 на саміті та отримав чітку підтримку України13.06.24, 18:03 • 37565 переглядiв

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