Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Говорили о поддержке Италией противовоздушной защиты Украины, Саммите мира и совместных проектах для восстановления Одесской области, передает УНН.

Провел продуктивную встречу с Джорджей Мелони. Спасибо лично Джорджи и всей Италии за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Спасибо за все усилия, направленные на защиту жизни. Обсудили следующие шаги нашего сотрудничества, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины - сообщил Зеленский в Telegram.

Также лидеры обсудили первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты.

"Я глубоко благодарен Джорджи за активную помощь, цель которой - привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсудили наши совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", - резюмировал Президент Украины.

Зеленский встретился с лидерами G7 на саммите и получил четкую поддержку Украины