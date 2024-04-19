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Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска
Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам
За сутки погибло 870 военных рф
За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела
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Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели
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19 апреля: День подснежника, День чеснока
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Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска
Российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетный обстрел, разбился в Ставропольском крае, но пилоты выжили, сообщают в Вооруженных силах Украины.
Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам
За минувшие сутки силы противника 442 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За сутки погибло 870 военных рф
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 870 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела
За минувшие сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиаударов и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга
Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек
В Днепре количество раненых гражданских лиц возросло до 9 после вражеских обстрелов центра города.
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников
"Башнефть" установила механические сетки и системы наблюдения для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели
Из-за российской агрессии в Днепре горит пятиэтажный дом, под завалами которого, возможно, есть жертвы. Также пострадали Криворожский и Синельниковский районы, в результате чего погибла одна женщина.
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях
Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
19 апреля: День подснежника, День чеснока
Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.