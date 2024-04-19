Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  182483 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  216703 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  216850 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  171220 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118051 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128831 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139660 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138085 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124522 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103925 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

  •  4942 просмотра
Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

  •  6003 просмотра
За сутки погибло 870 военных рф

За сутки погибло 870 военных рф

  •  7539 просмотра
За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

  •  8201 просмотра
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

  •  15368 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

  •  14879 просмотра
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

  •  15323 просмотра
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

  •  16726 просмотра
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

  •  20866 просмотра
19 апреля: День подснежника, День чеснока

19 апреля: День подснежника, День чеснока

  •  51852 просмотра

Популярные

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

  •  111787 просмотра
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

  •  110831 просмотра
Произошел взрыв в Одессе

Произошел взрыв в Одессе

  •  107445 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  94565 просмотра
Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере

Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере

  •  110198 просмотра

Публикации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  142080 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  185209 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  291716 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  302195 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  509815 просмотра

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

Российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетный обстрел, разбился в Ставропольском крае, но пилоты выжили, сообщают в Вооруженных силах Украины.

Война •   •  4942 просмотра
Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в рф после ночного ракетного удара - Сухопутные войска

Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

За минувшие сутки силы противника 442 раза обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  6003 просмотра
Оккупанты терроризируют Запорожскую область: 442 раза били по 8 населенным пунктам

За сутки погибло 870 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 870 военнослужащих.

Война •   •  7539 просмотра
За сутки погибло 870 военных рф

За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиаударов и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  8201 просмотра
За сутки рф нанесла 11 ракетных ударов, 78 авиационных атак, 82 залповых обстрела

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Полковник Наталья Гуменюк уволена с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15368 просмотра
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

В Днепре количество раненых гражданских лиц возросло до 9 после вражеских обстрелов центра города.

Война •   •  14879 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 9 человек

Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

"Башнефть" установила механические сетки и системы наблюдения для защиты своих нефтеперерабатывающих заводов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  15323 просмотра
Нефтеперерабатывающая компания рф "Башнефть" устанавливает сетки для защиты заводов от атак беспилотников

Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Из-за российской агрессии в Днепре горит пятиэтажный дом, под завалами которого, возможно, есть жертвы. Также пострадали Криворожский и Синельниковский районы, в результате чего погибла одна женщина.

Война •   •  16726 просмотра
Агрессия рф: в Днепре и области разрушения привели к пострадавшим и 1 гибели

Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

Вражеские беспилотники Shahed иранского производства были обнаружены на Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20866 просмотра
Враг продолжает атаковать: зафиксированы вражеские БпЛА в некоторых областях

19 апреля: День подснежника, День чеснока

Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.

УНН Lite •   •  51852 просмотра
19 апреля: День подснежника, День чеснока