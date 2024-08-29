российские войска ударили по Купянщине: пострадали два человека

Днем, 29 августа, оккупационные войска рф нанесли удар по селу Новоосиново, что на Харьковщине. В результате инцидента произошел пожар. Об этом заявили в Харьковской ОГА, передает УНН.

Детали

Около 16:00 враг совершил обстрел с. Новоосиново Купянской громады. Тип вооружения устанавливается - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что в результате вражеской атаки занялся пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

Предварительно, двое пострадавших лиц. На месте происшествия работают соответствующие службы - подытожили в ведомстве.

Через удар рф по Куп'янську постраждала 21 людина, серед яких 10 правоохоронців