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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска ударили по Купянщине: пострадали два человека

российские войска ударили по Купянщине: пострадали два человека

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 13:59  •  8572 просмотра

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29 августа оккупанты атаковали село Новоосиново Купянской громады. В результате обстрела возник пожар, повреждены дом, хозяйственная постройка и автомобиль, предварительно пострадали два человека.

Днем, 29 августа, оккупационные войска рф нанесли удар по селу Новоосиново, что на Харьковщине. В результате инцидента произошел пожар. Об этом заявили в Харьковской ОГА, передает УНН.

Детали

Около 16:00 враг совершил обстрел с. Новоосиново Купянской громады. Тип вооружения устанавливается

- резюмировали в ОВА. 

Отмечается, что в результате вражеской атаки занялся пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

Предварительно, двое пострадавших лиц. На месте происшествия работают соответствующие службы

- подытожили в ведомстве. 

Через удар рф по Куп'янську постраждала 21 людина, серед яких 10 правоохоронців29 августа 2024, 13:09 • 10568 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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