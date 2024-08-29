російські війська вдарили по Куп'янщині: постраждало двоє людей
Київ • УНН
29 серпня окупанти атакували село Новоосинове Куп'янської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено будинок, господарську споруду та автомобіль, попередньо постраждали двоє осіб.
Вдень, 29 серпня, окупаційні війська рф завдали удару по селу Новоосинове, що на Харківщині. Внаслідок інциденту сталась пожежа. Про це заявили у Харківській ОВА, передає УНН.
Деталі
Близько 16:00 ворог здійснив обстріл с. Новоосинове Куп’янської громади. Тип озброєння встановлюється
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.
Попередньо, двоє постраждалих осіб. На місці події працюють відповідні служби
Через удар рф по Куп'янську постраждала 21 людина, серед яких 10 правоохоронців29.08.24, 16:09 • 15726 переглядiв