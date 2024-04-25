российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения

Войска рф обстреляли Белозерки на Херсонщине, в результате этого ранения получил местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.

Из-за российского обстрела Белозерки пострадал местный житель. Под вражеский удар 57-летний мужчина попал, находясь на собственном огороде, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним

Армия рф сегодня обстреляла поселка Антоновка Херсонской области, в результате чего ранения получила 71-летняя женщина, которая находилась во дворе.