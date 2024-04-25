российские войска обстреляли Херсонщину: один человек получил ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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belozerkaБелозерка
khersonХерсон
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  115321 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  137209 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  144058 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  132461 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118794 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104686 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102368 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137488 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157940 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154410 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.

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НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели

Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА

25 апреля противник применил КАБ для удара по инфраструктуре в городе Сумы, а экстренные службы реагировали на атаку российских войск на гражданское население.

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Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА

россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека

Два человека, в том числе 74-летняя женщина в тяжелом состоянии, были ранены в результате российского артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области. Повреждены кафе, рынок и автомобиль.

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россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека

Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций

Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик и Реестра квалификаций.

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Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций

Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.

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Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ

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Верховная Рада Украины 234 голосами "за" приняла закон, позволяющий работодателям увольнять работников за сотрудничество с Россией.

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На временно оккупированных территориях Украины российские власти введут обязательный курс по управлению БПЛА для всех студентов с 1 сентября 2024 года, вероятно, с привлечением российских военнослужащих в качестве инструкторов.

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В школах на оккупированных территориях захватчики будут готовить операторов БпЛА - Центр сопротивления

В Сумах прогремели взрывы

Звуки взрыва слышали в Сумах. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили жителей Сумской области о необходимости укрыться в укрытие.

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