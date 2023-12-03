российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотника

российские войска за день трижды обстреляли Никопольщину. На районный центр направили тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В течение дня агрессор три раза обстрелял Никопольщину. На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе - отметил Сергей Лысак.

Детали

По его информации, также захватчики применили БПЛА по Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

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