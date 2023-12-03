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российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотника

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 18:03  •  19528 просмотра

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российские войска трижды атаковали Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и беспилотника. К счастью жертв нет.

российские войска за день трижды обстреляли Никопольщину. На районный центр направили тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН

В течение дня агрессор три раза обстрелял Никопольщину. На районный центр направил тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе

- отметил Сергей Лысак.

Детали

По его информации, также захватчики применили БПЛА по Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
російські війська атакували Нікопольський район з артилерії та безпілотника
russian troops attack Nikopol district with artillery and a drone
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российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотника

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