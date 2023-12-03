В Херсоне растет количество жертв и пострадавших в результате российского обстрела жилых кварталов
В результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах; среди погибших есть пожилая женщина.
Столб дыма поднялся до трех километров: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи
Извержение вулкана Марапи началось в воскресенье на западе Индонезии на острове Суматра,.
С начала наземной операции в Секторе Газа ЦАХАЛ разрушил 500 шахт и тоннелей ХАМАСа
В секторе Газа военные Армии обороны Израиля обнаружили более 800 шахт, ведущих к подземным туннелям террористов, 500 из них были уничтожены.
На Софиевской площади начали устанавливать новогоднюю елку
На Софиевской площади началась установка главной елки Киева, которая откроется 6 декабря. Широкого празднования, ярмарок и массовых мероприятий не планируется.
Партия действующего премьера Индии убедительно победила на местных выборах, которые считаются репетицией парламентских выборов 2024 года
Правящая партия Индии лидирует на выборах в ключевых штатах, что свидетельствует о мощной поддержке премьер-министра Нарендры Моди. Партия Моди настроена на убедительную победу, что потенциально может повлиять на парламентские выборы в следующем году.
Российский обстрел Херсона: количество пострадавших возросло до пяти
Пять человек получили ранения и один человек погиб в результате российского обстрела Херсона; Андрей Ермак назвал Россию террористическим государством за обстрел гражданского населения.
Украина и Италия договорились о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики
Украина и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, сосредоточившись на энергетическом переходе и возобновляемой энергетике во время послевоенного восстановления Украины.
Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии
Оккупационная администрация заставляет бюджетников сдавать кровь на нужды российской армии. При этом обещают дополнительные выплаты, но выплат нет.
В результате вражеского обстрела центрального района Херсона погибла женщина
Вражеский обстрел в Херсоне привел к гибели человека, повреждены здания медучреждений, при этом о пострадавших в медицинских учреждениях не сообщалось.
За неделю украинские войска уничтожили более 7 тысяч российских военных
Как сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, с 27 ноября по 3 декабря украинские войска уничтожили около 7210 вражеских военнослужащих.