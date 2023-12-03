В Херсоне растет количество жертв и пострадавших в результате российского обстрела жилых кварталов

Вследствие обстрела Херсона со стороны российской армии продолжает расти количество жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник военной городской администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

На данный момент в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли двое и получили ранения семь человек. Все травмированные сейчас госпитализированы, им оказывается медицинская помощь - написал Роман Мрочко.

Детали

Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин уточнил, что одной из жертв стала пожилая женщина, которая погибла на остановке возле многоэтажного дома. Ее личность устанавливается.

Оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в дом и территорию поблизости, в территорию двух больниц.