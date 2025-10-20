армия РФ атаковала Нежинский район: без света более двух тысяч человек

российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области – на этот раз в Нежинском районе, что привело к отключению электроснабжения для 2700 абонентов. Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий, но повреждения очень масштабны.