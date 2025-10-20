армия РФ атаковала Нежинский район: без света более двух тысяч человек
Киев • УНН
российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области – на этот раз в Нежинском районе, что привело к отключению электроснабжения для 2700 абонентов. Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий, но повреждения очень масштабны.
российские войска атаковали энергообъект в Нежинском районе. В результате обстрела 2700 абонентов остались без электроснабжения. Об этом информирует Черниговоблэнерго, передает УНН.
Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения
Отмечается, что энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные.
"Делаем все, чтобы запитать своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", - добавили в Черниговоблэнерго.
Напомним
российские войска в воскресенье, 19 октября нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей.
Как сообщили в Черниговоблэнерго, в Черниговской области из-за удара по объекту в Корюковском районе без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.