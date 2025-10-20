$41.640.00
18:24 • 35611 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 25493 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 58434 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 37420 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 38511 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 39214 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45864 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54397 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47820 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46654 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
армия РФ атаковала Нежинский район: без света более двух тысяч человек

Киев • УНН

 • 416 просмотра

российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области – на этот раз в Нежинском районе, что привело к отключению электроснабжения для 2700 абонентов. Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий, но повреждения очень масштабны.

армия РФ атаковала Нежинский район: без света более двух тысяч человек

российские войска атаковали энергообъект в Нежинском районе. В результате обстрела 2700 абонентов остались без электроснабжения. Об этом информирует Черниговоблэнерго, передает УНН.

Враг не прекращает масштабной атаки на энергосистему нашей области. Есть еще одно попадание в энергообъект в Нежинском районе и 2700 абонентов без электроснабжения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные.

"Делаем все, чтобы запитать своих абонентов как можно быстрее, хоть это и не просто", - добавили в Черниговоблэнерго.

Напомним

российские войска в воскресенье, 19 октября нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей.

Как сообщили в Черниговоблэнерго, в Черниговской области из-за удара по объекту в Корюковском районе без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Черниговская область