армія рф атакувала Ніжинський район: без світла понад дві тисячі людей
Київ • УНН
російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області – цього разу у Ніжинському районі, що призвело до відключення електропостачання для 2700 абонентів. Енергетики посилено працюють над ліквідацією аварій, але пошкодження дуже масштабні.
Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання
Зазначається, що енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні.
"Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто", - додали в Чернігівобленерго.
Нагадаємо
російські війська у неділю, 19 жовтня завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей.
Як повідомили у Чернігівобленерго, у Чернігівській області через удар по об’єкту в Корюківському районі без електропостачання залишилися майже 55 тисяч абонентів.