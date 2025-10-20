армія рф атакувала Ніжинський район: без світла понад дві тисячі людей

російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області – цього разу у Ніжинському районі, що призвело до відключення електропостачання для 2700 абонентів. Енергетики посилено працюють над ліквідацією аварій, але пошкодження дуже масштабні.