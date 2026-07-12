российские войска 69 раз атаковали позиции Сил обороны за 12 июля - Генштаб
Киев • УНН
Оккупанты совершили 69 атак на позиции украинских войск, обстреляв ряд населенных пунктов Сумщины и Черниговщины. Больше всего штурмов отбито на Покровском и Славянском направлениях.
С начала суток 12 июля российские оккупанты 69 раз атаковали позиции Сил обороны. От обстрелов пострадали населенные пункты Коренек, Середина-Буда, Хлебороб, Толстодубово, Нескучное, Уланово, Волфино, Рыжовка, Горки, Сопич Сумской области и Ляды Черниговской области. Авиаударам подверглись Волфино, Вольная Слобода, Уланово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты трижды штурмовали позиции Сил обороны, совершили 36 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчья.
На Купянском направлении противник совершил одно наступление в направлении Купянска.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Мир, Лиман, Диброва, Ставки.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе населенного пункта Никифоровка.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Долгой Балки, Вильного и Кучерова Яра.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенного пункта Новое Шахово.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Оленоконстантиновка, Староукраинка и Чаривное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
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