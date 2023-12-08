Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур

Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.