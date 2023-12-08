Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.
Российские войска за прошедшие сутки 16 раз атаковали Донецкую область, есть раненый человек, сообщили в пятницу в ГУГП в области, пишет УНН.
В течение суток враг 16 раз атаковал Донецкую область. Под огнем оккупантов оказались 8 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Торецк, поселок Желанное, села Елизаветовка, Новобахмутовка, Новопокровское, Соловьево
Детали
Как сообщается, разрушениям подверглись 8 гражданских объектов: 3 жилых дома, школа, амбулатория, критическая инфраструктура.
Тремя авиабомбами "УАБ-250", как указано, россияне ударили по Торецку - ранили человека. Повреждены многоквартирный дом, амбулатория, критическая инфраструктура.
В результате артобстрела в Елизаветовке повреждены 2 частных дома.
Из "Смерчей" и "Градов" враг бил по Желанному. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"
6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.
Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый
Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.
Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе
Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками.
Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского
Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева
Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор
Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.
Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур
Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов, что привело к переносу рассмотрения дела на 21 декабря.
В полиции показали последствия вражеского обстрела Киевской области
В результате российского обстрела Киевской области 8 декабря были повреждены здания, автомобиль, хозяйственные постройки и газовая труба, жертв и пострадавших нет. Полиция документирует последствия обстрела.
Госдеп отметил значительные реформы на пути преодоления коррупции в Украине
Государственный департамент США признал значительные антикоррупционные реформы в Украине, включая декларирование активов для чиновников и новых судей Высшего антикоррупционного суда.