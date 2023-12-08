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Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 10:59  •  15010 просмотра

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Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.

Российские войска за прошедшие сутки 16 раз атаковали Донецкую область, есть раненый человек, сообщили в пятницу в ГУГП в области, пишет УНН.

В течение суток враг 16 раз атаковал Донецкую область. Под огнем оккупантов оказались 8 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Торецк, поселок Желанное, села Елизаветовка, Новобахмутовка, Новопокровское, Соловьево

- сообщили в полиции Донецкой области.

Детали

Как сообщается, разрушениям подверглись 8 гражданских объектов: 3 жилых дома, школа, амбулатория, критическая инфраструктура.

Тремя авиабомбами "УАБ-250", как указано, россияне ударили по Торецку - ранили человека. Повреждены многоквартирный дом, амбулатория, критическая инфраструктура.

В результате артобстрела в Елизаветовке повреждены 2 частных дома.

Из "Смерчей" и "Градов" враг бил по Желанному. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Армія рф 16 разів атакувала Донеччину, є поранений
Russian troops attack Donetsk region 16 times, one wounded
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