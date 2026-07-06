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Российские удары по АЗС на Черниговщине почти ежедневны: 25 прилетов с начала лета

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Глава ОВА Чаус сообщил, что за июнь-июль зафиксировано 25 ударов по АЗС. Власти и операторы работают над защитой заправок и доступом к топливу для гражданских.

Российские удары по АЗС на Черниговщине почти ежедневны: 25 прилетов с начала лета

Российские войска наносят удары по АЗС в Черниговской области почти ежедневно, с начала лета зафиксировано 25 прилетов, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в соцсетях, пишет УНН.

Российские удары по АЗС на Черниговщине стали почти ежедневными. Только за июнь-июль - 25 прилетов

- написал Чаус.

По его словам, сегодня были доклады начальников РВА по ситуации в районах, присутствовали представители сетей автозаправочных компаний.

"Задача - максимально обезопасить АЗС, персонал, обеспечить доступ к топливу для гражданских. Есть понимание действий на случай критических ситуаций. Силы ПВО, операторы АЗС, власть на местах - все работают, чтобы защитить автозаправки", - отметил Чаус.

Он поблагодарил операторов, которые продолжают работать на Черниговщине. "Особенно тех, кто остается на приграничье. Все они очень оперативно и ответственно реагируют на угрозы", - указал глава ОВА.

Добавим

рф в последнее время атакует АЗС и в других прифронтовых и приграничных областях.

рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА17.06.26, 14:20 • 5949 просмотров

Юлия Шрамко

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