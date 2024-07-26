российские дипломаты распространяют пропагандистские нарративы в отношении Украины с трибуны ООН. На заседании СБ ООН представитель рф повторил несколько пропагандистских клише, построенных на лжи и манипуляциях.
российская пропаганда продолжает использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН для продвижения собственных пропагандистских нарративов в отношении Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Детали
Отмечается, что на заседании 25 июля, которое рф сама созвала из-за якобы "проблемы поставок оружия Украине", дипломаты страны-агрессора выдали лишь очередную порцию пропаганды.
Так, постоянный представитель рф в оон василий небензя повторил несколько пропагандистских клише:
Все эти нарративы построены на лжи и манипуляциях, о чем неоднократно писал Центр.
Последнее заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что россия использует высокую трибуну международной организации и собственных дипломатов исключительно как инструмент пропаганды и на самом деле не настроена на любой конструктивный диалог,
После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД10 июля 2024, 10:39 • 65845 просмотров