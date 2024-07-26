российская пропаганда продолжает использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН для продвижения собственных пропагандистских нарративов в отношении Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Отмечается, что на заседании 25 июля, которое рф сама созвала из-за якобы "проблемы поставок оружия Украине", дипломаты страны-агрессора выдали лишь очередную порцию пропаганды.

Так, постоянный представитель рф в оон василий небензя повторил несколько пропагандистских клише:

"Запад грабит Украину колониальными схемами";

"коррупция в Украине достигла невиданных масштабов";

"Владимир Зеленский потерял легитимность";

"в Украинской формуле мира нет никакого смысла" и тому подобное.

Все эти нарративы построены на лжи и манипуляциях, о чем неоднократно писал Центр.

Последнее заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что россия использует высокую трибуну международной организации и собственных дипломатов исключительно как инструмент пропаганды и на самом деле не настроена на любой конструктивный диалог, - говорится в сообщении.

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