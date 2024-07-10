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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 10:39  •  33019 просмотра

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После ракетного удара рф по детской больнице "Охматдет" в Киеве москва распространяет среди украинцев нарратив "мира любой ценой", что означает мир на условиях России, считает руководитель Центра противодействия дезинформации.

После ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, москва всячески распространяет среди украинцев нарратив о "мире любой ценой". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали 

В ЦПИ объясняют, что  в украинском обществе продвигается нарратив о необходимости "мира любой ценой", что по факту означает мир на условиях России.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко объяснил, что это распространили агенты влияния россиян, а отдельные лидеры мнений подхватили и делали трафик на этой конспирологии.

Украинские посольства активно работают над привлечением помощи в восстановлении "Охматдета" - Кулеба9 июля 2024, 17:07 • 35175 просмотров

Главная цель кампании россиян - дать части общества надежду, что война может завершиться в один момент, но на условиях рф. И когда после этого следует усиление террора, люди, которые уже поверили в скорое завершение войны, на эмоциях начинают резонировать соответствующие требования. В этот процесс включаются россияне и искусственно пытаются масштабировать отдельные нарративы среди населения

- подчеркнул Коваленко. 

По его словам, россия стремится получить процент людей в украинском обществе, которые будут поддерживать мир на российских условиях. 

Многим инфлюенсерам стоит изучить историю Украины, по крайней мере ХХ века, чтобы знать о геноциде и не транслировать выгодные россиянам нарративы. россиянам нужна украинская территория без украинцев. Они стремятся изгнать или уничтожить нас всех

- отметил руководитель ЦПД

Он также пояснил, что сейчас ведется агрессивная информационная операция врага параллельно с актами террора, поэтому лидерам мнений важно ответственно подходить к тому, какие месседжи они транслируют на свою аудиторию.

Напомним,

В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля остаются госпитализированными 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета",

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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