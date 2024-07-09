Украинские посольства по миру работают над привлечением помощи в восстановлении разрушенных помещений и оборудования "Охматдета". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

"Говорил вчера с министром здравоохранения Виктором Ляшко и заверил его, что МИД готов оказывать любое, абсолютно любое содействие для решения тех проблем, которые возникли в связи с разрушением больницы "Охматдет". Мы договорились, что каждый запрос Минздрава будет направляться к нам и мы его максимально будем отрабатывать. Уже наши посольства работают максимально над привлечением помощи для восстановления разрушенных помещений, для восстановления оборудования, которое нужно для того, чтобы максимально быстро восстановились возможности для лечения и операций деток в "Охматдете", - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина сделает все, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу этой уникальной больницы, о которой знают все в Украине.

Напомним,

Президент Украины Зеленский анонсировал еще 300 миллионов на реконструкцию детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российских обстрелов.