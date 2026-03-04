$43.230.13
50.600.26
ukenru
3 марта, 18:22 • 10993 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 19207 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 20055 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 26080 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 31419 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 22523 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 21252 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23534 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34061 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 113345 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 113345 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 75590 просмотра
российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем в ростовской области - СМИ

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В ростовской области рф 3 марта российская ПВО сбила собственный вертолет, все члены экипажа погибли. Инцидент произошел в результате "дружественного огня" при попытке нейтрализовать украинские дроны.

российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем в ростовской области - СМИ

Вечером 3 марта в Ростовской области РФ российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем на борту, все его члены погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что сбитие вертолета произошло в результате так называемого "дружественного огня".

Небо забирает лучших… Вечного полета. На 5-й год, френдлифайер никуда не исчез

- говорится в одном из сообщений.

Указывается, что под "френдлифайер" вертолет попал в тот момент, когда вражеская ПВО пыталась нейтрализовать украинские дроны.

Напомним

В столице России Москве поздно вечером в понедельник, 23 февраля, прогремел мощный взрыв. Один человек погиб.

Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельс22.02.26, 10:49 • 8510 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Война в Украине