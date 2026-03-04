российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем в ростовской области - СМИ
Киев • УНН
В ростовской области рф 3 марта российская ПВО сбила собственный вертолет, все члены экипажа погибли. Инцидент произошел в результате "дружественного огня" при попытке нейтрализовать украинские дроны.
Вечером 3 марта в Ростовской области РФ российская ПВО сбила собственный вертолет с экипажем на борту, все его члены погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что сбитие вертолета произошло в результате так называемого "дружественного огня".
Небо забирает лучших… Вечного полета. На 5-й год, френдлифайер никуда не исчез
Указывается, что под "френдлифайер" вертолет попал в тот момент, когда вражеская ПВО пыталась нейтрализовать украинские дроны.
