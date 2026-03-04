російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем у ростовській області - ЗМІ

$43.230.13
50.600.26
ukenru
3 березня, 18:22 • 10944 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 19092 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 19995 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 26014 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 31357 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 22498 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 21228 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23527 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34054 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 113312 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
85%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки3 березня, 16:34 • 5960 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 9360 перегляди
ДНК підтвердила перебування Комарова на території вілли викрадачів на Балі - ЗМІ 3 березня, 17:25 • 6738 перегляди
путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ20:11 • 5378 перегляди
У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІVideo20:19 • 5038 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 27879 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 58584 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 59616 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 113311 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 75570 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 9390 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 13746 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 19781 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 35012 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 41876 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем у ростовській області - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У ростовській області рф 3 березня російська ППО збила власний гелікоптер, усі члени екіпажу загинули. Інцидент стався внаслідок "дружнього вогню" під час спроби нейтралізувати українські дрони.

російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем у ростовській області - ЗМІ

Ввечері 3 березня у ростовській області рф російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем на борту, усі його члени загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що збиття вертольота сталось у результаті так званого "дружнього вогню".

Небо забирає найкращих… Вічного польоту. На 5-й рік, френдліфайер нікуди не зник

- йдеться в одному з дописів.

Вказується, що під "френдліфайер" гелікоптер потрапив у той момент, коли ворожа ППО намагалась нейтралізувати українські дрони.

Нагадаємо

У столиці росії москві пізно ввечері у понеділок, 23 лютого, пролунав потужний вибух. Одна людина загинула.

Вибухи в рф 22 лютого - під ударом опинились саратов і енгельс22.02.26, 10:49 • 8508 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Війна в Україні