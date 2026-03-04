російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем у ростовській області - ЗМІ
Київ • УНН
У ростовській області рф 3 березня російська ППО збила власний гелікоптер, усі члени екіпажу загинули. Інцидент стався внаслідок "дружнього вогню" під час спроби нейтралізувати українські дрони.
Ввечері 3 березня у ростовській області рф російська ППО збила власний гелікоптер з екіпажем на борту, усі його члени загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що збиття вертольота сталось у результаті так званого "дружнього вогню".
Небо забирає найкращих… Вічного польоту. На 5-й рік, френдліфайер нікуди не зник
Вказується, що під "френдліфайер" гелікоптер потрапив у той момент, коли ворожа ППО намагалась нейтралізувати українські дрони.
Нагадаємо
У столиці росії москві пізно ввечері у понеділок, 23 лютого, пролунав потужний вибух. Одна людина загинула.
