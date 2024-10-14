Российская авиация снова "уронила" авиабомбу на белгородскую область
Киев • УНН
В Шебекинском городском округе Белгородской области найден ФАБ-500. По подсчетам ASTRA, это по меньшей мере 128-я авиабомба, упавшая на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь.
Воздушно-космические силы рф снова уронили авиабомбу на белгородскую область россии, сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным источников ASTRA в экстренных службах белгородской области, "10 октября в шебекинском городском округе, в нескольких километрах от села неклюдово найден ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет".
Дополнение
По подсчетам ASTRA, это как минимум 128 авиабомб, упавших на россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года. Чаще всего, как указывается, падают ФАБ-250 и ФАБ-500.
В начале июля, как сообщается, ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на белгородскую область и взорвалась в поле неподалеку от шебекино.
За год российская авиация "упустила" по меньшей мере 38 ФАБов над Белгородской областью - WP1 июля 2024, 11:14 • 16123 просмотра