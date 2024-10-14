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Российская авиация снова "уронила" авиабомбу на белгородскую область

Российская авиация снова "уронила" авиабомбу на белгородскую область

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:11  •  7898 просмотра

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В Шебекинском городском округе Белгородской области найден ФАБ-500. По подсчетам ASTRA, это по меньшей мере 128-я авиабомба, упавшая на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь.

Воздушно-космические силы рф снова уронили авиабомбу на белгородскую область россии, сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным источников ASTRA в экстренных службах белгородской области, "10 октября в шебекинском городском округе, в нескольких километрах от села неклюдово найден ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет".

Дополнение

По подсчетам ASTRA, это как минимум 128 авиабомб, упавших на россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года. Чаще всего, как указывается, падают ФАБ-250 и ФАБ-500. 

В начале июля, как сообщается, ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на белгородскую область и взорвалась в поле неподалеку от шебекино. 

За год российская авиация "упустила" по меньшей мере 38 ФАБов над Белгородской областью - WP1 июля 2024, 11:14 • 16123 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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