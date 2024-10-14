Російська авіація знову "впустила" авіабомбу на бєлгородську область
Київ • УНН
У шебекінському міському окрузі бєлгородської області знайдено ФАБ-500. За підрахунками ASTRA, це щонайменше 128-ма авіабомба, що впала на росію та окуповані території України з березня по жовтень.
Повітряно-космічні сили рф знову впустили авіабомбу на бєлгородську область росії, повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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За даними джерел ASTRA в екстрених службах бєлгородської області, "10 жовтня у шебекінському міському окрузі, за кілька кілометрів від села неклюдове знайдено ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає".
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За підрахунками ASTRA, це як мінімум 128 авіабомби, що впали на росію та окуповані території України з березня по жовтень цього року. Найчастіше, як вказується, падають ФАБ-250 та ФАБ-500.
На початку липня, як повідомляється, ФАБ-3000 уперше впала з російського літака на бєлгородську область і вибухнула в полі неподалік шебекіно.
За рік російська авіація "впустила" щонайменше 38 ФАБів над бєлгородською областю - WP 01.07.24, 14:14 • 16331 перегляд