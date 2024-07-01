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За рік російська авіація "впустила" щонайменше 38 ФАБів над бєлгородською областю - WP

Київ • УНН

 • 16331 перегляди

У The Washington Post з'ясували, що російська авіація скинула над територією рф майже 4 десятки авіабомб. Частина "загублених" ФАБів впала безпосередньо на бєлгород, але найбільше таких інцидентів трапляється у прикордонних з Україною районах.

За рік російська авіація "впустила" щонайменше 38 ФАБів над бєлгородською областю - WP

Місцеві влада бєлгородської області зафіксувала щонайменше 38 разів, коли авіація рф випадково скидала бомби на територію регіону. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі 

Журналістам видання вдалось отримати внутрішні документи місцевої влади. Документи перехопила українська розвідка, яка передала їх до WP. У них були вказані місця падіння, а також питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Згідно з документом, понад 38 бомб впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року. Проте більшість з них так і не вибухнули.

Британська розвідка назвала причини "впускання" бомб авіацією рф на власній території11.05.24, 14:14 • 25337 переглядiв

Відомо, про щонайменше 4 бомби, які впали безпосередньо на сам бєлгород. Ще 7 ФАБів знайшли у передмісті. Натомість найбільша кількість авіабомб зафіксована у прикордонному Грайворонському районі. Там впало щонайменше 11 авіаційних бомб і деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

Зазначається, що більшість бомб виявили цивільні особи – лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл. Водночас міністерство оборони рф не знало, коли точно були запущені бомби, тобто деякі з них могли перебувати там протягом тривалого часу.

Доповнення

У WP підкреслюють, що про більшість випадків "загублення" бомб над територією рф місцева влада мовчить.

Вона повідомляє лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом.

Нагадаємо

Тим часом у російському виданні ASTRA нарахували вже 119 випадків, коли російська випадково скидала бомбу над територіями рф. Зокрема днями росіяни "впустили" над бєлгородською областю ФАБ-3000.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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