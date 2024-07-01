За год российская авиация "упустила" по меньшей мере 38 ФАБов над Белгородской областью - WP

Местные власти Белгородской области зафиксировали по меньшей мере 38 раз, когда авиация рф случайно сбрасывала бомбы на территорию региона. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Журналистам издания удалось получить внутренние документы местных властей. Документы перехватила украинская разведка, которая передала их в WP. В них были указаны места падения, а также вопросы обезвреживания и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, более 38 бомб упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года. Однако большинство из них так и не взорвались.

Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории

Известно, о по меньшей мере 4 бомбы, которые упали непосредственно на сам Белгород. Еще 7 ФАБов нашли в пригороде. Зато наибольшее количество авиабомб зафиксировано в приграничном Грайворонском районе. Там упало не менее 11 авиационных бомб и некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

Отмечается, что большинство бомб обнаружили гражданские лица - лесники, фермеры или жители окрестных сел. В то же время министерство обороны РФ не знало, когда точно были запущены бомбы, то есть некоторые из них могли находиться там в течение длительного времени.

Дополнение

В WP подчеркивают, что о большинстве случаев "утери" бомб над территорией РФ местные власти молчат.

Она сообщает лишь о "несчастных случаях", обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, прогремевших в регионе, особенно в последнее время.

Напомним

Между тем в российском издании ASTRA насчитали уже 119 случаев, когда российская случайно сбрасывала бомбу над территориями рф. В частности на днях россияне "упустили" над Белгородской областью ФАБ-3000.