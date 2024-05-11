Российская авиация сбрасывает бомбы на свою территорию из-за неспособности России применять свои боеприпасы по определенным целям, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 4 мая 2024 года российский истребитель случайно выпустил боеприпас ФАБ-500 в жилом районе Белгорода (россия). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и разрушения в Белгороде, не указав причину. Было повреждено 30 домов и 10 автомобилей, пять человек нуждались в госпитализации, что свидетельствует о разрушительной силе боеприпаса, указано в отчете.

"Это не единичный случай", - отметили в МО Британии.

Сообщается, что 18 февраля в Белгородской области был выпущен ФАБ-250, что привело к эвакуации 150 жителей. СМИ предполагают, что такие сбросы достаточно распространены: только в Белгородской области в период с марта по апрель 2024 года случайно упало 20 боеприпасов.

Эти примеры указывают на продолжающуюся неспособность россии успешно применять свои боеприпасы по намеченным целям. Подобные ошибки имеют разрушительные и летальные последствия для населения россии - отметили в МО Британии.

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