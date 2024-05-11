Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории, указав, что это подчеркнуло неспособность россии использовать свои боеприпасы по целям.
Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно
Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после некого инцидента.
Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник
Дроны ГУР атаковали волгоградский нефтеперерабатывающий завод в россии, сообщили источники.
"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах
В оккупированной Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительный ущерб и истощая запасы горючего, что затрудняет врагу заправку военной техники.
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые сегодня в финале Евровидения 2024 под номером 2 исполнят песню "Teresa & Maria", опустились на 6 место в рейтинге букмекеров на победу с 3% шансов на победу.
Из Украины после Пасхи продолжает выезжать больше людей, чем приезжать: назвали цифры
По данным Государственной пограничной службы, пассажиропоток на западной границе Украины в последнее время оставался примерно равным, с небольшим увеличением количества людей, которые выезжают за границу, чем возвращаются в Украину.
В оккупированном Донецке "хлопок": что известно
Во временно оккупированном Донецке сообщают о "прилете".
ЕС согласовал обязательства по безопасности для Украины, они ожидаются не позднее начала июля - Welt
Европейский Союз планирует предоставить Украине широкие обязательства в сфере безопасности, включая политическую, военную, экономическую помощь и поддержку в восстановлении, до начала июля, но за исключением прямого военного участия ЕС в боевых действиях против России.
В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи
Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.
Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"
Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепил отношения Китая с этими странами и Европой, способствуя сотрудничеству и демонстрируя растущее международное влияние Китая, указали в Пекине.